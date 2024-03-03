«Присмотрела место»: экс-глава МИД Австрии раскрыла планы на жизнь в России Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что построит дом на востоке России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Карин Кнайсль

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что окончательно переехала в Россию. Во время лекции на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сочи и на федеральной территории «Сириус», дипломат призналась, что хотела бы построить дом на востоке страны, чтобы остаться там жить, и уже присмотрела одно место.

Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна. <...> Я не городской житель, — цитирует Кнайсль ТАСС.

Экс-глава австрийского МИД ранее заявила, что россияне еще более дружелюбны, чем жители Германии или Австрии. По ее словам, она чувствует себя как дома в Санкт-Петербурге, где в настоящее время работает. Как отметила Кнайсль, если подойти к прохожему и спросить дорогу, то у него появится на лице широкая улыбка и он обязательно подскажет верный путь. Она добавила, что в Австрии или Германии в подобной ситуации можно испытать на себе чувство неприязни к иностранцам.

Ранее Кнайсль заявила, что российский президент Владимир Путин является самым умным джентльменом. Бывший министр привела в пример образ мужчины, описанный в произведении британской классической литературы в начале XIX века. Кроме того, Кнайсль подчеркнула, что ее жизнь в России вызвала шквал критики в странах Европы.