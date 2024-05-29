«Пришлось удалять ногу на огороде»: как садоводы теряют конечности

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За прошедшую неделю стало известно как минимум о трех случаях травмирования мотоблоком в российских регионах. В погоне за урожаем люди получают инвалидность. О трех недавних случаях травмирования на участках читайте в материале NEWS.ru.

Лишился обеих ног

В мае в Хакасии мужчина лишился ног во время вспахивания участка. Во время работы с мотоблоком садовод оступился, и его ноги зажевало лезвиями механизма. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщал портал Misanec.ru.

В стационар мужчина прибыл в сцепке с механизмом. Известно, что ему сразу же провели две операции и обе успешно. Но впереди его ждёт долгое восстановление и адаптация в новом статусе человека с инвалидностью.

Заменял папу

Еще один инцидент произошел в Нижнесергинском районе Свердловской области. 13-летнему мальчику перерезало мотоблоком ногу во время работ в огороде. По словам знакомой семейства, одну ногу подростку пришлось ампутировать сразу на дачном участке, а вторую пытаются спасти врачи. Как сообщают очевидцы, школьник не справился с управлением.

«Одну ногу пришлось удалять прямо на огороде, а за вторую сейчас борются в больнице, у мальчика пошло заражение», — рассказала собеседница журналистам.

Известно, что отец пострадавшего находится в больнице с инсультом. В связи с этим работы по саду легли на плечи несовершеннолетнего сына.

Госпитализировали на вертолете

23 мая в Дзержинском районе Калужской области жертвой мотоблока стал житель отдаленного села. Спасать его пришлось с применением санитарной авиации.

«Незамедлительно на место выехала бригада скорой помощи. Пока медики оказывали на месте первую помощь, прилетела бригада санитарной авиации регионального центра скорой помощи и медицины катастроф. Вертолет посадили фактически возле дома пациента, в отдаленной сельской местности. Мужчина доставлен в областную больницу, где пациента уже ожидала команда специалистов», — сообщили в Минздраве региона.

В здравоохранительном ведомстве напомнили, что техника упрощает работу на огородном участке, но ее неправильная эксплуатация может угрожать жизни и здоровью.

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