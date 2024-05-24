«Припеваючи живут»: репортер нашел применение беглым украинским политикам Руденко предложил отправлять сбежавших в Россию украинских политиков на фронт

Фото: МО РФ

В России «припеваючи» проживает много беглых украинских политиков, отметил в Telegram-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко. По его мнению, этих людей нужно отправлять на фронт копать окопы и заниматься гуманитарной помощью.

Они спокойно живут в России, и припеваючи живут. Когда я вижу этих людей на экранах ТВ, то меня лично выворачивает. И всегда возникает один и тот же вопрос: почему они не на передовой? Почему эти «товарищи» не занимаются гуманитарной помощью, не копают окопы, не делают все, чтобы искупить свою вину перед Донбассом и всеми русскими? — возмутился военкор.

Однако, продолжил Руденко, вместо всего этого украинские политики занимаются на телевидении «балабольством». Кроме того, у некоторых из них имеется бизнес в Крыму и в других российских регионах, указал репортер. Руденко предположил, что эти люди «потирают руки» и ждут победы России, чтобы потом триумфально отправиться восстанавливать Украину. Ранее Руденко предположил, что новое контрнаступление Украины будет направлено на прорыв границы с Польшей. Он объяснил, что оно необходимо ВСУ, чтобы «сбежать из безумной страны». Таким образом военкор прокомментировал заявление американской администрации о том, что Украина попытается начать наступление в 2025 году.