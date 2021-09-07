Отпор ревизионистам: принижение подвига народа приравняют к экстремизму

Собственно, давно не является большим секретом то, что попытки пересмотреть и переосмыслить итоги Второй мировой войны направлены даже не на установление некого субъективного взгляда на историю, но были и остаются откровенной атакой на нынешнюю Россию. Вся эта мышиная возня с возложением на СССР равной с фашистской Германией вины за развязывание Второй мировой, протаскивание идей о тождестве коммунизма и нацизма направлены на подрыв сложившейся послевоенной системы безопасности, подмены функций ООН и Совбеза. И если раньше мы имели возможность неоднократно убедиться в справедливости фразы «Целились в коммунизм, а попали в Россию», то теперь то же самое можно сказать о попытках исторического ревизионизма. Недаром говорят, что история — это политика, обращённая в прошлое.

Самое свежее тому доказательство — острая либеральная реакция на резонное заявление Сергея Лаврова о том, что преднамеренные атаки на Иосифа Сталина, попытки выставить его главным злодеем, сваливание в кучу всего того, что он делал до войны и после — это атаки на наше прошлое. Тут же Сергея Викторовича истерично обвинили в реабилитации сталинизма, в предвыборном заигрывании с «тёмными и архаичными» слоями электората. Причём критики министра самым показным образом игнорировали суть его высказывания и контекст заявления.

Потому-то противодействие искажению причин и характера Великой Отечественной войны, принижению значения Великой Победы советского народа остаётся одним из важнейших компонентов патриотического воспитания молодёжи. Недаром же и в ходе своей дальневосточной встречи со школьниками в центре «Океан» президент подробно остановился на, казалось бы, не самом масштабом эпизоде войны — боях на Невском пятачке при попытке прорыва ленинградской блокады, где почти невозможно было выжить, но где были ярчайшие образцы чувства долга перед Родиной и товарищами.

Прошлое заседание Российского оргкомитета «Победа» состоялось в мае. И в результате 12 российским городам было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести», лишний раз были подчёркнуты единство фронта и тыла, героизм людей, вдохновлявшихся известным лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы». Недаром же давно было сказано: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

Намеченное на 9 сентября заседание, как нетрудно догадаться, приурочено к трагической дате — началу Второй мировой войны, вокруг причин и последствий которой продолжают множиться откровенные спекуляции. Те, что неизменно выдаются за необходимость поддерживать историческую дискуссионность. Вот уже и генерала Андрея Власова пытаются реабилитировать, выставляя его чуть ли не как сознательного борца со «человеконенавистническим советским режимом».

Особую неприязнь у прогрессивных историков вызывают попытки законодательно ограничить, перекроить устоявшиеся представления о тех грозовых событиях. В мае 2020-го года депутат Алексей Журавлёв представил вариант закона, предусматривающего крупные штрафы и исправительные работы за попытки искажения истории Великой Отечественной войны. Однако ему возразили, что в УК уже есть статья 354.1, содержащая положения о санкциях за отрицание фактов, установленных Международным военным трибуналом. Собственно, и её было бы целесообразно конкретизировать и в чём-то дополнить на фоне вопиющих факельных шествий духовных наследников нацизма от Таллина до Киева.

Вот и новый генпрокурор Игорь Краснов предлагает приравнять реабилитацию нацизма к экстремизму. Словом, речь идёт действительно о дополнении и расширении статьи 354 УК РФ. Не исключено, что созываемое совещание даст ответ и на необходимость юридического закрепления отпора ревизионистам.