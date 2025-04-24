Принимающим участие в КТО контрактникам пообещали новую выплату Минобороны РФ предложило назначить участникам КТО выплаты, как у бойцов СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министерство обороны России предложило выплачивать контрактникам по 400 тысяч рублей за участие в контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях, соответствующий проект указа опубликовали на федеральном портале нормативных правовых актов. В документе сказано, что выплата будет положена тем, кто заключил контракт после 9 августа 2024 года.

Проектом указа предлагается распространить осуществление единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей на военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту и заключивших контракт сроком на один год и более для выполнения задач контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях после 9 августа 2024 г. (аналогично выплате, установленной военнослужащим — участникам специальной военной операции), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят ко второму чтению поправки к закону, позволяющие получить статус ветерана боевых действий добровольцам в Курской области. Речь идет в целом о прилегающих к зоне СВО районах страны. В перечень также вошли пожарные, сотрудники учреждений и органов УИС, прокуроры, сотрудники СК и органов принудительного исполнения, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ.