«Принимали как родного»: военкор вспомнил о визитах в США в начале 2000-х Сладков: в «короткий романтический период» США принимали россиян как родных

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Сладков вспомнил, что в «короткий романтический период», пока Россия и США снова не стали врагами, его принимали в Нью-Йорке как родного. В Telegram-канале он рассказал и о системе рекрутинга в стране. По его словам, в небольшой цветастый ларек, который является военкоматом, мог зайти любой желающий.

Любой человек может зайти в небольшой цветастый ларек и записаться в американские солдаты. Вас встретят трое мускулистых сержантов (пехота, авиация и флот), которых подбирают по внешности, тембру голоса после специальной академии рекрутеров в Форт Джексоне. Когда я там работал, в 2006-м, принимали как родного. Но потом «Россия начала серьезно угрожать свободе Америки», и мы после короткого романтического периода опять стали врагами, — рассказал Сладков.

В те времена в американскую армию мог попасть лишь один из 150 желающих, добавил военкор. Теперь же берут всех, однако количество готовых вступить в ряды ВС значительно поубавилось. Сильная военная машина при этом способна готовить из любого кандидата более или менее приемлемого рядового, добавил Сладков.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что США оказались выше России в рейтингах армий мира из-за большого финансирования. Комментируя ситуацию, военный эксперт уточнил, что США традиционно занимают первое место, так как спонсируют все подобные рейтинговые компании.