Применение ракет «Циркон» в СВО сочли важным событием в развитии гиперзвука MWM: у США до сих пор нет ничего подобного российским ракетам «Циркон»

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Запуск ракеты «Циркон»

Использование ракет «Циркон» на Украине является заметной вехой в эволюции гиперзвукового оружия как его первое в истории боевое применение, отметило американское издание Military Watch Magazine. У американцев пока нет ничего подобного, хотя Вашингтон с 2010-х годов заметно увеличил финансирование разработок гиперзвукового оружия, говорится в материале. Сейчас Пентагон курирует несколько программ подобного направления, сообщили авторы статьи.

Планирующие аппараты такого типа не только позволяют поражать цели, расположенные гораздо дальше и на значительно более высоких скоростях, но также могут маневрировать на конечных стадиях по мере спуска, что делает их более точными и гораздо более трудными для перехвата, отметили журналисты.

«Циркон» был разработан в первую очередь как противокорабельный ракетный комплекс, но имеет также возможности для наземных атак и в настоящее время используется на ряде российских военных кораблей разных классов. Его первое боевое дежурство началось в январе 2023 года, — сказано в статье.

Журналисты издания отметили, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу упоминал уникальную особенность «Цирконов» — они способны гарантированно находить любые существующие системы ПВО и даже те, которые появятся в перспективе. Аналитики считают, что использование этих ракет на Украине не будет экономически эффективным и не станет обычным явлением в зоне СВО. Тем не менее, ракета была успешно испытана в боевых условиях.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил использование гиперзвуковых ракет «Циркон» на Украине 29 февраля 2024 года.