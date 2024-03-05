Использование ракет «Циркон» на Украине является заметной вехой в эволюции гиперзвукового оружия как его первое в истории боевое применение, отметило американское издание Military Watch Magazine. У американцев пока нет ничего подобного, хотя Вашингтон с 2010-х годов заметно увеличил финансирование разработок гиперзвукового оружия, говорится в материале. Сейчас Пентагон курирует несколько программ подобного направления, сообщили авторы статьи.
Планирующие аппараты такого типа не только позволяют поражать цели, расположенные гораздо дальше и на значительно более высоких скоростях, но также могут маневрировать на конечных стадиях по мере спуска, что делает их более точными и гораздо более трудными для перехвата, отметили журналисты.
«Циркон» был разработан в первую очередь как противокорабельный ракетный комплекс, но имеет также возможности для наземных атак и в настоящее время используется на ряде российских военных кораблей разных классов. Его первое боевое дежурство началось в январе 2023 года, — сказано в статье.
Журналисты издания отметили, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу упоминал уникальную особенность «Цирконов» — они способны гарантированно находить любые существующие системы ПВО и даже те, которые появятся в перспективе. Аналитики считают, что использование этих ракет на Украине не будет экономически эффективным и не станет обычным явлением в зоне СВО. Тем не менее, ракета была успешно испытана в боевых условиях.
Президент РФ Владимир Путин подтвердил использование гиперзвуковых ракет «Циркон» на Украине 29 февраля 2024 года.