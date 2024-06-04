Применение новейшей самоходки ВС России «Мальва» впервые показали на видео

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка «Мальва»

В Сети появилось видео применения новейшей 152-мм самоходной артиллерийской установки ВС России 2С43 «Мальва». По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», она поддерживала наступление российских военных в Харьковской области.

Как уточнили авторы канала, «Мальва» автоматизирована и может вести огонь в режиме огневого налета. Также она может наносить удары тактическими ядерными снарядами.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором экипажи Су-34 в зоне ответственности группировки войск «Восток» наносят удары по Вооруженным силами Украины. Ведомство уточнило, что летчики применяли фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах майор ВВС Андрей Красноперов ранее допустил, что новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER, предназначенный для уничтожения морских дронов, могут поставить в зону спецоперации уже через полгода. По его словам, Вооруженные силы РФ в данный момент очень нуждаются в этом комплексе.