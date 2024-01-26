Приложение 2ГИС может вернуться в Google Play Российский суд обязал Google вернуть 2ГИС в магазин приложений

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к компании Google от фирмы «ДубльГИС», развивающей картографический сервис 2ГИС, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Американская корпорация удалила российское приложение из своего магазина Google Play в мае 2023 года.

Как пояснили в Google, такое решение было принято в связи с необходимостью соблюдать санкции в отношении РФ и правила торговли. До начала специальной военной операции на Украине компания «ДубльГИС» входила в экосистему «Сбера», который попал под санкции.

Летом 2023 года «ДубльГИС» подала иск к российскому отделению Google, ирландскому Google Commerce Limited и американскому Google LLC. Компания требовала признать односторонний отказ корпорации распространять приложение недействительным и восстановить его на территории РФ и стран СНГ. Также в «ДубльГИС» потребовали восстановить аккаунт компании, вернуть доступ к электронной почте и выплатить неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения с удвоением суммы каждую неделю.

Полное решение суда в настоящее время не опубликовано. Как сообщает РБК, представитель истца отказался комментировать решение до его вступления в силу.

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Кроме того, мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы оштрафовал три интернет-сервиса за нарушение правил деятельности иностранных компаний в Сети на территории РФ (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 129 млн рублей.