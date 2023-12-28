Прилепин объяснил, какие меры помогут решить демографический кризис в РФ Прилепин призвал начать социальную пропаганду для повышения демографии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рождение ребенка — одна из ключевых задач, которая стоит перед человеком, считает писатель Захар Прилепин. В интервью с NEWS.ru он отметил, что каждый человек должен продолжить свой род, потому призвал развернуть в России соответствующую пропагандистскую кампанию.

Это должна быть большая социальная последовательная пропаганда. Она должна отменять либерально-буржуазный блуд в самом широком смысле, который был у нас формой жизни в течение 30 лет, — считает Прилепин.

По его словам, людям надо последовательно рассказывать о том, что жить следует не по принципам «бери от жизни все», чтобы они чувствовали себя звеном «между прошлым и будущим» и отдавали больше своей стране.

Ранее Прилепин объяснил, поедет ли он в зону СВО в ближайшее время. Писатель планирует навестить военные и гуманитарные структуры, которые работают в зоне СВО. Однако, по его словам, СБУ продолжает работу по его ликвидации, поэтому он не называет даты поездки.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин погиб на месте.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемый в покушении на писателя вскоре был задержан, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство. На допросе он рассказал, что заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля Прилепина и привел в действие дистанционно.