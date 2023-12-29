Прилепин назвал главные для России события 2023 года Прилепин: расширение БРИКС и саммит в Африке — главные события 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главными для РФ событиями 2023 года стали саммит Россия — Африка с участием президента Владимира Путина, расширение БРИКС и снятие санкций с КНДР, заявил NEWS.ru писатель, офицер Росгвардии Захар Прилепин. Он назвал поворот на Восток крайне важным для Москвы и признался, что давно мечтал, чтобы «мы отцепились от Западной Европы, где нас не уважают и диктуют свои законы».

Поворот на Восток можно разложить на одно, два, три, на 10 событий. Я считаю, что он замечательный и крайне важный для России. Саммит африканский, снятие наших санкций с Северной Кореи, латиноамериканский саммит. Все, связанное с БРИКС и увеличением Союза БРИКС, — перечислил Захар Прилепин самые важные, по его мнению, события уходящего года.

Писатель подчеркнул, что с 1991 года мечтал, чтобы «мы отцепились от Западной Европы, где нас не уважают и диктуют свои законы, и переориентировались на остальной мир». По мнению Прилепина, именно это «мы сейчас и совершаем».

Надеюсь, эта работа продлится и далее, и мы по возможности будем принимать участие, — высказался он.

Ранее Прилепин рассказал, что во власти много друзей и сторонников деятелей культуры, признанных иноагентами. Отвечая на вопрос об отказе ряда издательств печатать и продавать книги литераторов Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Прилепин допустил, что со временем уехавшие из России представители культурной элиты захотят вернуться в страну и попытаются легализоваться, тем более что у них «много друзей и сторонников во власти».

Также Прилепин высказал мнение, что уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова может быть амнистирована. Он напомнил, что в России амнистируют некоторых бойцов ВСУ, принимавших в участие в военных действиях против ВС РФ и раскаявшихся в своем прошлом. Отвечая на вопрос об инициативе общественников, связанной с желанием запретить въезд в России иноагентов и лишением их российского гражданства, Прилепин предположил, что «какая-то амнистия будет произведена». Каким образом она может случиться и при каких условиях, писатель сказать затруднился.