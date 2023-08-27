Приказ Путина о штурме напугал командиров: что пишут военкоры 27 августа

Фото: Александр Река/ТАСС

Батареи танков Leopard, предназначенных для поставки Украине, сообщения о том, что один из известных журналистов должен был лететь одним рейсом с погибшим предпринимателем Евгением Пригожиным и чудом уцелел, перепугавший командиров приказ президента России Владимира Путина — эти события военкоры обсуждают в своих Telegram-каналах. Подробнее о том, что Сладков, Поддубный, Коц пишут про СВО, — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь»: «После Швейцарии танки на Украину может отправить Греция»

Авторы канала «Рыбарь» прокомментировали публикацию в Сети танков Leopard 1A5 на хранении в Италии. Как напоминается в сообщении, их купила швейцарская компания RUAG для последующей поставки Украине, однако правительство в Берне не одобрило эти планы из-за законодательно закрепленного нейтрального статуса.

Но запрет, скорее всего, носит временный характер. «Рыбарь» напоминает о схеме «кольцевого обмена», который позволит швейцарцам снабжать ВСУ военной продукцией: оружие и технику будут продавать в качестве компенсации странам, отправляющим свое вооружение Украине.

«Такое „восполнение европейских арсеналов“ позволит Швейцарии заработать, не переступая собственное законодательство. Ближайшим кандидатом на реализацию такой схемы выступает Греция, владеющая парком из нескольких сотен танков Leopard разных модификаций», — считает «Рыбарь».

Александр Коц опроверг попытку улететь одним рейсом с Пригожиным

Военкор Александр Коц возмутился публикацией в фейковом аккаунте политолога Якова Кедми о том, что журналист якобы должен был находиться в салоне самолета, который разбился под Тверью, и мог погибнуть вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Смело отписывайтесь от каналов, которые постят эту кликбейтную туфту. Разумеется, никуда лететь с Пригожиным я не должен был. И никакими секретными данными о его гибели я не обладаю», — отметил военкор.

Евгений Поддубный: «Весь Запад исповедует циничный подход к конфликту на Украине»

Журналист Евгений Поддубный отозвался на заявление экс-кандидата в президенты Америки сенатора Митта Ромни. Тот назвал оказание военной помощи киевскому режиму «лучшим вложением в оборону США за всю историю».

Фото: defense.gov

«Это мнение отражает циничный подход всего Запада к военному конфликту на Украине — добиваться своих целей, проливая чужую кровь. Ромни как никто четко дал понять, что смерти десятков тысяч украинцев очень выгодны Вашингтону», — уверен Поддубный.

Военкор привел следующую цитату Ромни: «То, что мы тратим сумму, эквивалентную примерно 5% нашего оборонного бюджета, а на самом деле даже меньше 5%, на помощь украинцам, — это лучшее вложение в оборону нашей страны за всю историю. У нас нет человеческих потерь на Украине, а украинцы героически сражаются против России, ядерное оружие которой нацелено на нас. Таким образом, мы сокращаем и разрушаем российскую армию за очень незначительную сумму по сравнению с тем, что тратим на другие оборонные статьи».

По словам Поддубного, американский сенатор «на протяжении всей свой карьеры считал и считает Россию геополитическим противником номер один».

«Если бы в финале своей речи Ромни произнес уже ставшую нарицательной фразу „воевать с Россией до последнего украинца“, никто бы не посчитал, что он оговорился», — заключил Поддубный.

Александр Ходаковский призвал контролировать ситуацию внутри страны

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский подчеркнул, что противостояние России и Запада, «военная часть которого происходит на полях политической Украины, приводит к мировому переделу».

«Я уже сравнивал эту войну с топором, вокруг которого варится большая каша, но мне предпочтительнее думать, что мы в этом противостоянии решаем свои геополитические задачи, а не служим средством решения чужих геополитических задач. Начавшиеся в мире процессы я воспринимаю как следствие, а не как причину, но будет ещё много следствий, к которым нам нужно быть готовыми», — отмечает автор.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Александр Ходаковский

Ходаковский напомнил, что Реджеп Тайип Эрдоган, чью внешнюю политику можно оценить как успешную, «едва не проиграл выборы внутри страны».

«Российская империя рухнула в двух шагах от победы, потому что внутренние факторы отказались считаться с факторами внешними... Таких примеров можно привести много, но все они об одном: нужно быть внимательными к внутренней обстановке и усердными в прогнозировании тенденций с учётом всей совокупности факторов влияния.

Война, как фактор консолидации, в обозримом будущем перестанет выполнять эту свою функцию. Пока война длится по понимаемым причинам — потери, тяготы, лишения воспринимаются, простите за тавтологию, с пониманием. Но если каким-нибудь политтехнологам придёт в голову поиграть с войной в свои игры — их увлечённый мозг не заметит, как быстро эти игры закончатся фонарными столбами», — рассуждает Александр Ходаковский.

Александр Сладков: «Путин потребовал прекратить не штурмы, а штурмовщину»

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале опубликовал пост под названием «Как Путин нас в апреле напугал, в интерпретации командиров».

«В апреле 2022 года пришел приказ: прекратить штурмы. А это происходило в разгар освобождения Мариуполя. И мы подпрыгнули: неужели нас останавливают в самый разгар первого этапа СВО?! А потом выяснилось: Путин потребовал прекратить не штурмы, а штурмовщину. Президент запретил тратить солдат, кидать их в топку рожденных в штабах страстей», — пишет Сладков.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Журналист добавил, что после этого Мариуполь «освободили не на скорость, а с умом».

«В чем смысл этого поста? Смысл — в стремлении заступиться за солдата. <...> Мы всё равно победим. Нет сомнений в интеллекте и росте мастерства наших командующих. Я ж сетую о тех, кто жертвует солдатом, прикрываясь словом НАДО, когда есть другие, более творческие и профессиональные варианты действий», — объяснил Сладков.

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