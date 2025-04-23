«Пригревали змей»: Алаудинов связал Чубайса и войну в Чечне Алаудинов: распада СССР и войны в Чечне не было бы, если б не люди вроде Чубайса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Если бы у власти не стояли такие люди, как Анатолий Чубайс, не произошло бы ни распада Советского Союза, ни войны в Чечне, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова приводит Telegram-канал «Молотов „Ахмат“». Военный вспомнил ролик, в котором экс-глава «Роснано» в самолете говорил, что приватизация была нужна для того, чтобы «вбить еще один гвоздь в гроб Советского Союза».

Суть заключается в том, что мы слишком долго на груди России пригревали вот этих вот змей подколодных, которые все лежали и мечтали о том, каким образом, откуда нас будут кусать, каким образом они будут вбивать клин между народами России, — сказал Алаудинов.

Ранее стало известно, что компания «Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу и еще семи топ-менеджерам компании. Она требует взыскать с ответчиков убытки в размере 3,8 млрд рублей. Дело находится в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям». В итоге Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков.

До этого депутат Госдумы Андрей Луговой констатировал, что главная вина Чубайса состоит в его предательском побеге из России. Парламентарий подчеркнул, что бизнесмен представлял российскую элиту, долгое время находясь во властных структурах.