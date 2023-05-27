Пригожин заявил о готовности освободить африканскую страну Пригожин рассказал о выводе ЧВК «Вагнер» с Украины

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска. Он отметил, что бойцы ЧВК передислоцируются в полевые лагеря. По словам Пригожина, если «Вагнеру» не потребуется работать на Украине, то ЧВК может «за пару месяцев» освободить территорию, эквивалентную приблизительно 20% территории Африканского континента.

Если не потребуется работать на Украине, то мы можем за пару месяцев освободить какую-нибудь территорию, эквивалентную приблизительно процентам двадцати территории Африканского континента, с учетом того, что менее тысячи человек всего за полгода сделали Центральную Африку абсолютно безопасной. И, конечно же, эти 15–20 тысяч человек — это не весь наш личный состав. Часть личного состава, большая часть, останется на территории России для того, чтобы дальше готовиться к следующим задачам, — указано в сообщении.

Ранее Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. Предприниматель отметил, что со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитывался в последний раз о потерях ВС России в зоне СВО 21 сентября прошлого года. Тогда он заявил, что погибли 5937 человек.

Позже президент страны Владимир Путин заявил, что потери были неизбежны, поскольку военные действия всегда трагичны. Глава государства добавил, что столкновения с противником избежать было нельзя и лучше столкнуться с этим «сегодня, чем завтра».