Пригожин: у ЧВК «Вагнер» пытаются украсть победу

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Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала, ссылаясь на главу фирмы Евгения Пригожина, что у ЧВК «Вагнер» пытаются украсть победу в рамках специальной военной операции РФ на Украине. Кроме того, в сообщении говорится, что в СМИ рассказывают о «присутствии непонятно кого» в зоне проведения СВО, принижая при этом заслуги бойцов из рядов «музыкантов». Пресс-служба компании от лица главы обратилась к тем, кто «ценит работу» ЧВК.

Призываю поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно, — подчеркивается в сообщении.

На странице «Конкорда» говорится, что «музыкантам» могут навредить не предположительные «действия США», а скорее «внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах». В посте добавили, что перечисленные факторы являются гораздо более серьезной угрозой существования ЧВК.

11 января предприниматель Евгений Пригожин заявил о «полном освобождении и зачистке» Соледара от подразделений украинской армии. Его слова публиковала пресс-служба в Telegram-канале. Согласно утверждению бизнесмена, мирные граждане были выведены из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.

Через два дня в Минобороны сообщили, что российские войска установили полный контроль над Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы.