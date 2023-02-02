Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли еще один населенный пункт в ДНР Пригожин сообщил о взятии под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» Николаевки в ДНР

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Боец группы «Вагнер»

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина о том, что бойцы «Вагнера» взяли под контроль Николаевку в ДНР. К сообщению прикреплено видео, на котором бойцы ЧВК держат флаг организации, а голос на заднем плане сообщает о взятии населенного пункта.

1 февраля пресс-служба «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление Пригожина о взятии штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер» под контроль села Сакко и Ванцетти в ДНР.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о взятии под контроль села Клещеевка под Артемовском, которое украинские войска превратили в укрепрайон. Занятие преобладающей высоты в ДНР помогало противнику удерживать населенный пункт. Бойцы ЧВК назвали ожесточенным сопротивление на этой местности, отметив, что выбить украинские войска получилось благодаря военной хитрости.