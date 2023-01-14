Пригожин сообщил о попытках урезать финансирование ЧВК «Вагнер»

Фото: Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

Пресс-служба компании «Конкорд» в своем Telegram-канале написала, ссылаясь на главу фирмы Евгения Пригожина, что риск ухода группировки из Африки под давлением руководства США отсутствует. При этом в сообщении говорится о серьезном противодействии деятельности компании, в частности, о попытках сокращения финансирования.

В России идет серьезная борьба за то, чтобы мы оттуда ушли. Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику, — подчеркнул Пригожин.

Он также добавил, что в настоящее время группе попытались урезать финансирование, чтобы ЧВК не смогла удержать группы на территории Африканского континента.

Также Евгений Пригожин сообщил, что первая группа бывших заключенных ЧВК «Вагнер» завершила свой полугодовой контракт в качестве добровольцев. По его словам, с них сняли все судимости.

Ранее представители Министерства обороны подтвердили, что во взятии под контроль территории Соледара участвовали бойцы ЧВК «Вагнер». В Telegram-канале ведомства отмечается, что речь идет «непосредственно о штурме городских кварталов, которые были оккупированы ВСУ». Заявление, по словам пресс-службы Минобороны, было сделано после обращений журналистов относительно состава и участия различных подразделений российской группировки войск во взятии Соледара под контроль.