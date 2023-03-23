Пригожин сообщил о многотысячной группировке ВСУ вокруг Артемовска Пригожин заявил, что украинские войска сосредоточили 80 тысяч человек вокруг Артемовска

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram заявление владельца компании Евгения Пригожина о том, что украинские войска сосредоточили 80 тысяч человек вокруг Артемовска. По его словам, подразделения ВСУ расположились в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре.

На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч человек вокруг Артемовска. Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре, — говорится в сообщении.

Как заявил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы почти полностью блокировали Артемовск. Он отметил, что ВС РФ перерезали и взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнение для ВСУ.

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что под Артемовском продолжаются очень тяжелые и интенсивные бои, в которых ВСУ пытаются опрокинуть ЧВК «Вагнер» и деблокировать свои позиции, но пока безуспешно. По его словам, сейчас наблюдается общее снижение активности артиллерии и войск противника. Это открывает для ВС России «окно возможностей», считает эксперт.