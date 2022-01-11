Пригожин: Шендерович — типичный пример «петуха» из анекдота

Бизнесмен Евгений Пригожин высказался касательно планов писателя и публициста Виктора Шендеровича (лицо, исполняющее функции иностранного агента) покинуть территорию РФ и сравнил его с «петухом из анекдота», которого заключили под стражу по «политическому» мотиву. В посте, выложенном в группе пресс-службы «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте», Пригожин добавляет, что Шендерович струсил и принял решение уехать из страны, как только появилась малейшая перспектива его ареста.

В России так заведено, что любой мелкий мошенник, когда его прижимают к стенке, становится тем самым «петухом» из анекдота, который сел по политическому. Шендерович — типичный пример, — пишет предприниматель.

Пригожин отметил, что поданное им заявление в суд против Шендеровича ещё никто и не рассматривал, и надежд на его арест практически не было. По его словам, публицист, которого нужно называть «лицо привлекаемое к уголовной ответственности с образованием режиссёр самодеятельных театральных коллективов», струсил, услышав «первый громкий хлопок» в своей жизни и решил, что на него открыта охота.

Ранее в Кремле высказались по поводу планов Шендеровича уехать из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что журналист покинет страну не из-за объявления его иноагентом, а в попытке скрыться от суда по претензиям оппонентов. Песков напомнил, что наименование «иностранный агент» не является ограничением прав или возможности осуществлять деятельность.

Ранее Шендерович рассказал, что вынужден покинуть пределы России из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина, который 30 декабря подал заявление в московское МВД с требованием возбудить против Шендеровича уголовное дело о клевете из-за его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Писатель отметил, что после штрафов стал объектом шантажа «уголовными статьями» и «принял решение переждать снаружи». По его словам, вынужденный отъезд с родины для него является «лишением свободы».