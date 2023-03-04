Пригожин рассказал о вариантах окончания спецоперации Пригожин: за Россию нужно бороться здесь и сейчас, чтобы Украина и НАТО не пошли на прорыв

Фото: orchestra_w/t.me

Евгений Пригожин

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram-канале заявление основателя компании Евгения Пригожина, который считает, что бороться за Россию нужно здесь и сейчас, чтобы позже НАТО и Украина не шли на прорыв красных линий. При этом предприниматель высказал мнение, что по бюрократическому сценарию спецоперацию можно закончить «хоть завтра».

Cпецоперация может закончиться хоть завтра, если пойти по стандартному бюрократическому пути. Можно отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска. Нарисовать их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр. <...> Другое дело, как долго продлится эта радость. Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти «красные линии» и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом, — говорится в сообщении.

Пригожин уверен, что в этом случае военные действия окажутся более кровопролитными и трагичными.

Нравится ли мне эта новая история? Нет, не нравится. Она может оказаться еще более трагичной и кровопролитной, чем первая. Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас, — считает он.

Ранее Пригожин заявлял, что город Артемовск на Донецком направлении фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.