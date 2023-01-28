Пригожин предложил Йеллен открыть в США филиал ЧВК «Вагнер» Пригожин написал открытое письмо главе Минфина США и предложил открыть филиал «Вагнера»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала открытое письмо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес министра финансов США Джанет Йеллен. В своем послании российский предприниматель предлагает руководителю американского финансового ведомства открыть в Штатах филиал своей ЧВК.

Уважаемая госпожа Джанет Йеллен! ЧВК «Вагнер» просит вашего согласования для открытия филиала нашей организации на территории США для улучшения взаимодействия с Министерством финансов США, — говорится в письме.

Минфин США 20 января признал ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Против компании в этой связи ввели ряд санкций. Кроме того, под ограничениями оказались партнеры ЧВК, способствующие ее работе на разных континентах. Активы «Вагнера» в США будут заморожены, а американским предпринимателям запрещено поставлять товары или предоставлять услуги ЧВК.

Пригожин отреагировал на это заявлением о том, что ЧВК «Вагнер» и США стали коллегами, а их взаимоотношения можно назвать «разборкой преступных кланов».