Пригожин показал командовавшего взятием Солидара Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин показал человека, командовавшего взятием Соледара

Фото: Социальные сети

Пресс-служба компании «Конкорд» в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором основатель ЧВК «Вагнер», российский предприниматель Евгений Пригожин показал человека, который, по его словам, командовал взятием Соледара.

Вот этот человек командовал взятием Соледара. <...> Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен, тех уничтожали, — сообщил Пригожин.

Он также добавил, что тела бойцов ВСУ будут отправлены на Украину.

Пригожин 11 января сообщил, что город взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Предприниматель уточнял, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК, другие части в штурме не участвовали.

13 января в Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска установили полный контроль над городом Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы. Отмечается, что в ходе взятия Соледара под контроль подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ.

В ведомстве уточнили, что наступление, которое завершилось разгромом ВСУ и взятием под контроль Соледара, проводилось разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану.