Пригожин погиб: что будет с ЧВК «Вагнер» и его «врагами-коррупционерами» Эксперты NEWS.ru полагают, что ЧВК распадется, но прежде может обличить коррупционеров

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Вечером 23 августа командиры ЧВК «Вагнер» собрались, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе компании после гибели связанного со структурой предпринимателя Евгения Пригожина, самолет которого разбился в Тверской области. СМИ писали, что у представителей ЧВК был заранее согласованный план действий на случай форс-мажора. Как «Вагнер» будет работать без Пригожина, что будет с бойцами в Африке и Белоруссии и как последние события отразятся на ходе СВО, — в материале NEWS.ru.

Что известно о собрании командиров ЧВК «Вагнер»

Вечером 23 августа источник Telegram-канала Readovka сообщил, что командиры ЧВК «Вагнер» провели общее собрание. По его информации, военные определили дальнейший ход работы после подтвержденной гибели Евгения Пригожина. В Росавиации сообщили, что бизнесмен действительно был на борту разбившегося в Тверской области бизнес-джета Embraer Legacy 600. Всего в самолете было 10 человек, в том числе его ближайший соратник, бывший офицер ГРУ Дмитрий Уткин с позывным Вагнер.

Как ожидалось, вагнеровцы в ближайшее время выступят с групповым заявлением по итогам собрания. Однако никаких обращений с их стороны пока нет.

Кроме того, источник заявил, что в ЧВК «Вагнер» существует утвержденный план на случай смерти Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина ввиду постоянной угрозы их жизни. Отмечалось, что в случае гибели командиров алгоритм будет запущен незамедлительно. При этом источник отказался раскрывать детали этого плана.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер»

Что может быть в планах «Вагнера»

Руководитель ЧВК «РСБ-Групп» Олег Криницын предупредил NEWS.ru об «информационной бомбе», которую стоит ожидать уже в ближайшее время. Он отметил, что подготовленный план ЧВК «Вагнер» может «раскрыть коррупционные схемы российских чиновников», о которых скоро все узнают.

«Пригожин — хитрый человек. В согласованном ранее плане „Вагнера“ на случай его гибели может содержаться обличительная информация о коррупционных преступлениях некоторых российских чиновников. Наверняка Пригожин вел некие досье на людей, с кем он работал», — предположил Криницын.

Он подчеркнул, что план «Вагнера» не направлен против правительства, а наоборот, должен «разоблачить коррупционеров».

Что будет с ЧВК «Вагнером» в Африке

В последний раз Пригожин появился в публичном пространстве несколько дней назад. Вечером 21 августа бизнесмен впервые после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» опубликовал видеообращение. На кадрах он стоит в камуфляжной форме с автоматом в руках. За ним пустынная местность с низкими деревьями на горизонте и несколько машин с людьми в хаки.

Пригожин дал понять, что находится в Африке, и сообщил о наборе военных, с которыми собирается «бороться за свободу континента». Эксперты предположили, что видео снято в Мали, так как ЧВК намерена «навести порядок» в районе границ трех стран — Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

Гибель Пригожина не осталась незамеченной в Африке, местные жители хорошо понимают, что успех России на континенте напрямую зависел от деятельности бизнесмена, заявил NEWS.ru военный эксперт Сергей Елединов, проживающей в Мали. По его словам, пока сложно говорить, что будет дальше с бойцами компании в Африке.

«„Вагнер“ — достаточно устоявшаяся иерархическая структура, которая имеет механизмы сохранения оперативности даже в случае гибели первых лиц, со своим запасом прочности и инерции. Компания завязана на бизнес-активности, которые помогают сохранить жизнедеятельность структуры. На каком-то коротком промежутке времени деятельность будет продолжаться. Что будет потом — непонятно. Есть много желающих занять освободившееся место и подмять под себя существующую структуру. Но я пока не вижу никого, кто бы мог полноценно заменить „Вагнер“», — отметил Елединов.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Боец ЧВК «Вагнер»

В Африке не верят в смерть Пригожина

При этом в арабском сегменте соцсетей, в том числе среди журналистов, распространяются сообщения очевидцев, которые видели сегодня Пригожина в Мали. Также распространяется информация, что бизнесмен находится в другом самолете, который должен приземлиться в Нигере 25 августа. Журналисты призывают подождать 24 часа, чтобы все прояснилось.

«Пригожин жив-здоров. Не радуйтесь так много. Он сейчас находится в Мали, конкретно на границе с Нигером, поскольку вторжение Франции под эгидой ЭКОВАС может начаться утром 25 августа. Взрыв самолета в России — это лишь постановка для СМИ, старая игра спецслужб, не более», — цитирует журналистов Telegram-канал «Арабская Африка».

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press Евгений Пригожин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Public domain/Wikimedia Commons Дмитрий Уткин Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Валерий Чекалов Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Сергей Пропустин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Алексей Левшин Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Кристина Распопова Фото: Соцсети Рустам Каримов Фото: Соцсети Рустам Каримов

Что будет с «Вагнером» в Белоруссии

«Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщает, что в Белоруссии демонтируют лагеря ЧВК «Вагнер», куда после попытки мятежа была переброшена часть бойцов. Из снимков следует, что демонтаж палаток в лагере начался еще 1 августа. На данный момент из 273 палаток демонтированы более 100.

Белорусский военно-политический аналитик полковник запаса Александр Тиханский заявил NEWS.ru, что дальнейшая судьба ЧВК «Вагнер» в Белоруссии зависит от ее финансирования. Если оно сохранится, то гибель Пригожина и Уткина никак не скажется на работе компании.

«В Белоруссии эта компания называется просто компанией, аббревиатуры ЧВК тут нет. Организация зарегистрирована как оказывающая дополнительные образовательные услуги. В нашей стране осталось около 2 тыс. бойцов, в Африке побольше. На сегодняшний день они разбросаны по своим объектам, где выполняют определенные обязанности. Если в ближайшее время финансирование Минобороны пройдет, значит, ничего не поменяется», — отметил Тиханский.

Политолог отметил, что структура продолжает работу вне зависимости от присутствия лидера.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Распадется ли «Вагнер»

Гибель бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК «Вагнер», приведет к распаду компании, предположил в беседе с NEWS.ru Криницын. По его словам, ЧВК разобьется на маленькие группы, которые войдут в какие-то другие силовые структуры. Он подчеркнул, что у бойцов «Вагнера» для этого есть бесценный опыт.

«Пригожин, как бы его ни оценивали, был сердцем, механизмом, который заставлял двигаться эту структуру вперед, он вдохновлял ее. Если структура потеряла лидера, то она перестанет существовать в прежнем виде», — заявил Криницын.

Как гибель Пригожина отразится на СВО

Криницын считает, что смерть Пригожина может деморализовать российских военных, которые участвуют в СВО. По его словам, еще больше они разочаруются, если командиры «Вагнера» решат все-таки опубликовать обличительные документы о коррупции политиков.

«Пригожин внес определенную лепту во время взятия ключевых городов и объектов во время боевых действий на Украине. Сейчас „Вагнер“ вышел из СВО, но российские военные продолжают выполнять свои задачи. Но смерть основателя „Вагнера“ может каким-то образом отразится на всей ситуации в Донбассе. Если в свет выйдут документы, которые подсветят коррупционные схемы российских чиновников и военных, то это дестабилизирует внутреннее состояние бойцов, которые отдают свою жизнь, представляя, что выполняют святую задачу — денацификацию и демилитаризацию Украины. Возможно, будет какое-то разочарование. Надеюсь, что таких документов не существует», — заключил Криницын.

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