Пригожин ответил на неудобный вопрос о риелторе-убийце в составе ЧВК Пригожин оценил освобождение риелтора-убийцы после службы в ЧВК фразой «выжил по иронии»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала комментарий предпринимателя, в котором он заявил, что Александр Т., убивший четырех человек будучи риелтором, выжил в зоне СВО «по иронии судьбы». Так он ответил на вопрос о справедливости освобождения бывшего заключенного после завершения службы в ЧВК «Вагнер». Бизнесмен подчеркнул, что он «стоит троих-четверых мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах не обсохло».

Некий заключенный убил, будучи риелтором, семью из четырех человек. Вы эту семью не знаете и не видели. Но вас возмущает сам факт. <...> Он — убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков — ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риелтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риелтора-убийцы получите в цинковых гробах, — ответил Пригожин.

Кроме того, пресс-служба «Конкорда» опубликовала фото рапорта, в котором говорится, что Александр Т. в ноябре 2022 года во время штурма уничтожил наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ. В ходе СВО он убил семь человек и был контужен.

Ранее Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.