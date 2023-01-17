Пригожин опроверг данные о взятии Клещеевки

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина в Telegram-канале, ссылаясь на слова предпринимателя, опровергла данные о взятии Клещеевки. В сообщении отмечается, что появившиеся сведения напоминают о русской традиции «пытаться бежать впереди паровоза». Пригожин сказал, что в Клещеевке еще идут тяжелые бои. В Минобороны эту информацию никак не комментировали.

Клещеевка не взята. Идут тяжелые бои. Действительно, у нас есть определенные успехи. Как я уже говорил, толпы болтунов, бегущие впереди паровоза, очень сильно вредят парням, которые погибают. Поэтому в настоящий момент значительная часть Клещеевки под противником, — приводит высказывание бизнесмена его пресс-служба.

Подчеркивается, что о взятии населенного пункта будет сообщено дополнительно при достижении обозначенной цели.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» выбили ВСУ из населенного пункта Клещеевка, расположенного в южных пригородах Артемовска. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.

До этого военный корреспондент Александр Симонов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за населенный пункт Клещеевка. По его словам, вагнеровцы сталкиваются с ожесточенным сопротивлением.