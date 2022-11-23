Пригожин оценил желание ЕС признать бойцов ЧВК «Вагнер» террористами

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Бизнесмен Евгений Пригожин оценил информацию американского издания Politico о том, что в Евросоюзе хотят признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, передает URA.RU. В ответ на запрос агентства, предприниматель с «долей сарказма» заявил, что «сообщил о печальном известии на сегодняшнем совещании командиров ЧВК». Он отметил, что ему поручено передать в Европарламент информационный кейс, но не уточнил о чём идет речь.

Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем его распущенным. Но прежде чем данная процедура вступит законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс, — рассказал Пригожин.

Он при этом обратился к журналистам с предложением помочь ему доставить в Европу данный «кейс».

Ранее Генассамблея НАТО призвала страны — члены Альянса официально объявить Россию террористическим государством. Согласно документу, члены военно-политического блока создадут международный трибунал для фиксации фактов «российской агрессии» на Украине, чтобы привлечь Москву к ответственности, а также к выплате ущерба.