Пригожин оценил снятие санкций с его матери Пригожин оценил решение суда Евросоюза об отмене санкций в отношении его матери

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала в Telegram-канале его слова о решении суда Евросоюза, который отменил санкции в отношении матери предпринимателя. Женщина самостоятельно выиграла соответствующее дело.

Я, к сожалению, нахожусь в командировке на территории Донбасса. В ближайшее время подробно разберусь с судом, который выиграла моя мама, так как она занималась этим, в основном самостоятельно, — сказал Пригожин.

Он также добавил, что не планирует оспаривать решение суда о санкциях в отношении себя и группы «Вагнер», поскольку они «наложены вполне обоснованно».

Ранее сообщалось, что Европейский суд аннулировал санкции против художницы Виолетты Пригожиной. Она попала в санкционный список Евросоюза 3 марта 2022 года. Рестрикции были введены на основании принципа родства. В постановлении суда сказано, что Пригожина с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting. Совет ЕС, по мнению суда, не смог доказать, что женщина владела другими активами, связанными с ее сыном — предпринимателем.