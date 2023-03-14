Пригожин оценил решение Литвы причислить «Вагнер» к террористам Пригожин: признание Литвой ЧВК «Вагнер» террористической организацией не повлияет на ее работу

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина сообщила в Telegram-канале, что решение сейма Литвы признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией не будет иметь никаких последствий. По его словам, мнение литовских парламентариев не оказывает влияния даже на жителей соседних Латвии и Эстонии.

Литва является микрогосударством, и мнение литовских парламентариев вряд ли может повлиять даже на жителей соседних с ней государств — Латвии и Эстонии, — заявил он.

Также Пригожин подчеркнул, что наемники из стран Прибалтики являются «трусливыми военными туристами». По его словам, выходцы из Литвы, Латвии и Эстонии могут в ходе боя бросить своих товарищей и убежать.

Парламент Литвы на заседании 14 марта принял резолюцию о признании группы «Вагнер» террористической организацией. В поддержку документа высказались 117 литовских депутатов — все присутствующие на заседании.

В январе этого года ЧВК «Вагнер» была признана США транснациональной криминальной организацией. Против структур и физических лиц, связанных с ней, были введены санкции.

Пригожин ранее сообщил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку «Вагнера». Он также заявил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска.