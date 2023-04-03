Пригожин объявил о взятии Артемовска: новости СВО на утро 3 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Жительница Мелитополя, пострадавшая от обстрелов со стороны украинских военных, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, сообщила глава администрации города Галина Данильченко. По ее словам, двое других жителей также находятся в больнице, остальных троих пострадавших отпустили домой. Всего ВСУ выпустили семь снарядов по Мелитополю. Шесть из них были отражены силами ПВО, один попал в локомотивное депо. В результате обстрела у дома, который находится рядом с локомотивным депо, были выбиты стекла, а у самого дома снесло часть крыши.

Украинские военные стали чаще обстреливать Энергодар после зимы, рассказал командир одного из обороняющих район полков по кличке Атлас. По его словам, военнослужащие ВС России приспособились к таким условиям и дают достойный отпор ВСУ. Он отметил, что любое возможное наступление украинских военных будет сразу же подавлено российскими солдатами, а все военнослужащие, находящиеся на фронте с 2022 года, уже успели вырасти в военной обстановке и бои им даются легче.

ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что погибли 15 голов крупного рогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также повреждены пять частных домовладений и два автомобиля.

В результате еще одного обстрела семеро жителей села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области получили ранения. Глава региона Роман Старовойт уточнил, что в числе пострадавших четверо несовершеннолетних. Он заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, Старовойт сообщил о направлении в Суджу бригады санитарной авиации, в составе которой специалисты по челюстно-лицевой хирургии и детские хирурги. По словам главы региона, планируется эвакуация пострадавших.

Фото: t.me/vvgladkov

В то же время одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работать после серии обстрелов. Как заявили в украинской энергокомпании ДТЭК, было повреждено критически важное оборудование станции. О какой конкретно ТЭС идет речь, не уточняется. В компании подчеркнули, что в результате обстрелов ТЭС ни один человек не пострадал. Экстренные службы приступят к ликвидации последствий аварии после окончания обстрелов.

Украинский майор Вадим Ворошилов сообщил о потерях среди «самых опытных пилотов», которые могли бы освоить управление истребителями F-16 в случае их передачи Киеву. По его словам, российские силы постоянно меняют тактику и устраивают ловушки для самолетов. Он также отметил, что радары российских истребителей значительно превосходят радары украинских самолетов, которые в основном остались у Киева со времен СССР. Из-за этого ВСУ иногда даже не видят запуск ракет со стороны России, что очень опасно для пилотов.

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил о водружении флага России на здании администрации Артемовска. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена, Пригожин подчеркнул, что город можно считать юридически взятым под контроль. При этом он отметил, что в западных районах города все еще находится противник.

Жительница Артемовска и мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко рассказала, что украинские военные вместе с компаниями «Белый ангел» и «Феникс» насильно вывозили детей из города. Она добавила, что ВСУ таким образом хотели заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины. По ее словам, детей искали по всему городу, а когда находили, насильно забирали в случае отказа уезжать. Женщина отметила, что приходилось прятать детей в «холодных квартирах» во время обысков ВСУ.