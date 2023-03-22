Пригожин объяснил, почему Россия не нуждается в законе о ЧВК Пригожин: закон о ЧВК в России не нужен

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала в Telegram-канале его кмментарий относительно необходимости принятия в России закона о частных военных компаниях (ЧВК). По мнению предпринимателя, России подобный закон не нужен, поскольку в рамках своей основной деятельности компании следуют законам тех стран, на территории которых они находятся.

Я считаю, что закон о ЧВК в России не нужен. Мы много лет выполняли задачи на территории Африки, Азии и других стран по законам тех государств, где мы находились. Сегодня мы находимся здесь и пользуемся танками, самолетами и другим вооружением исключительно для того, чтобы защитить российский народ, своих близких и свои семьи. Как только мы отбросим врага и наша армия окончательно встанет на ноги, мы немедленно вернемся к той работе, которую выполняли до этого, — сообщил Пригожин.

С инициативой о придании официального статуса ЧВК на территории РФ в понедельник, 20 марта, выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. По его мнению, необходимо признать существование частных военных компаний и закрепить это законодательно.

Ранее Пригожин предложил госсекретарю США Энтони Блинкену стать спонсором нового проекта ЧВК «Вагнер» в Африке. В письме в Госдеп говорится, что бойцы подразделения делают успехи в сфере безопасности в каждой из стран на континенте, однако Соединенные Штаты и другие западные государства пытаются активно «перекроить африканский пирог».

Также пресс-служба «Конкорда» писала, ссылаясь на Пригожина, что риск ухода группировки из Африки под давлением руководства США отсутствует. При этом в сообщении говорится о серьезном противодействии деятельности компании, в частности о попытках сокращения финансирования.