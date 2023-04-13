Пригожин назвал число убитых солдат ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер» Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали 38 тысяч солдат на стороне Украины

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ бизнесмена Евгения Пригожина, в котором тот заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали 38 тысяч солдат, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Он подчеркнул, что в Артемовске (в украинском варианте — Бахмут), его окрестностях и Соледаре солдаты «Вагнера» убили не менее 32 тысяч военнослужащих противника.

Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику (подразделениями ЧВК «Вагнер») — только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) — 38 тысяч человек. Из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута, — заявил он.

Ранее президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что ЧВК «Вагнер» и российские спецслужбы внедрялись в сообщества геймеров и размещали там информацию. Он пояснил, что внедрение происходит в том числе посредством платформы Discord, в которой геймеры общаются между собой.

13 апреля Евросоюз добавил ЧВК «Вагнер» в черный список, причиной объясняется «подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины». Пригожин, в свою очередь, предложил добавить Евросоюз в «голубой список».