«Приговор всей журналистике»: экс-коллега Сафронова о суде над ним Корреспондент Пархоменко — о суде над Сафроновым: «приговор всей журналистике»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Решение суда, назначившего журналисту Ивану Сафронову 22 года колонии строгого режима по делу о госизмене, — это приговор всей российской журналистике, сказал бывший корреспондент издания «Коммерсант» и коллега Сафронова Петр Пархоменко. В разговоре с NEWS.ru он выразил уверенность в том, что Сафронова посадили не за шпионаж, а за честь, совесть и верность принципам настоящего журналиста.

Приговор Ивану Сафронову — это приговор всей российской журналистике. Его посадили не за шпионаж, а за то, что отказался прогнуться, сохранил честь и совесть и остался верен принципам настоящего журналиста. Сейчас он выбрал идти до конца, чем признать вину в том, чего не совершал, и получить вдвое меньший срок. Иван — человек несгибаемой воли и железных принципов, — рассказал Пархоменко.

Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы на закрытом заседании суда. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сафронов более двух лет, после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года, находится в московском СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. Из обвинительного заключения следует, что он передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве РФ с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также об участии РФ в сирийском конфликте.

При этом сам Воронин, выступая на стороне обвинения, дал показания в защиту журналиста. Сам Сафронов заявил, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в интернете и для доказательства этого ему достаточно трех часов и ноутбука. Однако суды, по его мнению, слепо верят следствию и прокуратуре.