«Причина плохая»: политолог объяснил укрепление рубля Политолог Марков: рубль укрепился из-за усиления санкций США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова» заявил, что причина укрепления рубля кроется в ухудшении ситуации. По его словам, из-за усиливающихся санкций со стороны США банки Китая, Турции и ОАЭ значительно сократили свои платежи из-за страха перед последствиями. Это привело к обрушению импорта в Россию, в результате чего спрос на валюту упал и ее курс снизился.

Рубль укрепился, доллар меньше 90. Причина — плохая: санкции США становятся все сильнее, в результате банки Китая и Турции и ОАЭ на 80% сократили платежи, — боятся. Из-за этого рухнул импорт в Россию. В результате валюта не нужна — поэтому она подешевела, — указал Марков.

Ранее сообщалось, что курс рубля на Московской бирже продолжает укрепляться по отношению к мировым валютам. Впервые с 30 января доллар опустился ниже 89 рублей. Евро упало до 96,66 рубля, китайский юань — до 12,23 рубля, следует из данных биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по данным на 10:17 по московскому времени снижается на 55 копеек, до отметки 88,98 рубля, евро опустился на 64 копеек, юань — на 7 копеек.

Также финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что в случае если доллар будет стоить дороже 100 рублей, то российскую валюту необходимо будет деноминировать. По его словам, курс должен составить 100 нынешних рублей к одному новому.