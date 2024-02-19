Следком установит причастных к обстрелу и ранению военкора «Звезды» в ДНР

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства обстрела Вооруженными силами Украины населенных пунктов Донецкой Народной Республики, в результате которого пострадали 10 человек, в том числе военкор телеканала «Звезда», сообщила пресс-служба СК. По данным ведомства, атака ВСУ унесла жизни пяти человек.

В результате обстрела <...> населенных пунктов Пантелеймоновка, Донецк, Ясиноватая и Горловка ДНР погибли пять мирных жителей, в том числе ребенок, десять человек получили ранения. Среди получивших ранение — военный корреспондент телеканала «Звезда», — уточнили в пресс-службе СК.

Следственный комитет также намерен расследовать обстоятельства обстрелов ВСУ населенных пунктов Глотово и Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате которых был ранен мужчина, добавили в ведомстве.

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский получил ранение в ногу 17 февраля. По его словам, ВСУ били по Пантелеймоновке из реактивной системы залпового огня HIMARS. Один из снарядов попал в жилой двухэтажный дом. В результате половина здания обрушилась и начался пожар. Из-под завалов удалось достать живыми трех человек.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» информировал, что систематические атаки беспилотников мешают коммунальщикам Донецка восстановить отопление в городе.