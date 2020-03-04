https://static.news.ru/photo/03d7c448-5d97-11ea-95c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое жителей Пензенской области находятся на карантине после прибытия из Ирана, хотя анализы показали отрицательный результат на коронавирус. Об этом сообщает портал «Политика сегодня».

Трое жителей Пензенской области, прибывшие из деловой поездки из Ирана, являясь контактными, изолированы под медицинское наблюдение в стационар Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Анализы на коронавирус, взятые у контактных лиц, отрицательные, — говорится в сообщении на портале.

Пресс-служба областного Минздрава объяснила, что карантин необходим для предотвращения распространения коронавируса. Уточняется, что все трое будут находиться на двухнедельном карантине.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Астрахани госпитализировали моряка с признаками ОРВИ, который прибыл из Ирана. Корабль, на котором он прибыл, находится на карантине. Все члены экипажа проходят экспресс-тест на определение коронавируса.