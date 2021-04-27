Прибывающих из Индии начали проверять в аэропортах на COVID

https://static.news.ru/photo/3b267442-a7f3-11eb-bc24-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всех, кто прибывает в Россию из Индии, с 27 апреля прямо в аэропорту тестируют на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анну Попову.

О новых оперативных мерах по предотвращению завоза инфекции в Россию она рассказала на онлайн-конгрессе «Молекулярная диагностика и биобезопасность 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика».

Мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию, — сказала Попова.

За последние дни власти Индии столкнулись с рекордным количеством заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки заразились 352 тысячи человек, счёт скончавшимся за день идёт на тысячи. В крематориях страны нет мест, и умерших сжигают на кострах прямо на улицах.

Ситуация настолько серьёзная, что власти запросили помощь у европейских государств. Премьер-министр страны Нарендра Моди провёл переговоры с американским лидером Джо Байденом, США готовы отправить в Нью-Дели медицинское оборудование, сыворотки для производства вакцины и противовирусный препарат «Ремдесивир».

В свою очередь российский МИД сообщил, что страна поможет Индии в борьбе с пандемией. В ближайшее время туда специальным бортом МЧС будут доставлены медицинское оборудование и лекарства.