Ночью 25-го декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд.
Именной состав «Таврия», отправившийся из Санкт-Петербурга 23 декабря, прибыл на вокзал Симферополя в 9:25 по московскому времени. Таким образом, путь в 2731 км был преодолён за 43,5 часа.
Константин Михальчевский/РИА Новости
Сергей Мальгавко/ТАСС
Макс Ветров/РИА Новости
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Константин Михальчевский/РИА Новости
Сергей Мальгавко/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Петр Ковалев/ТАСС
Кот Моста/vk.com
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