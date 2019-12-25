В четверг, 19 декабря, мужчина, позднее идентифицированный как 39-летний Евгений Манюров, открыл стрельбу в центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке. По последним данным Минздрава, два представителя спецслужбы получили крайне тяжёлые ранения, а всего пострадали пять человек. Кадры с места событий — в фоторепортаже NEWS.ru.