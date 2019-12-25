Ночью 25-го декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд.

Именной состав «Таврия», отправившийся из Санкт-Петербурга 23 декабря, прибыл на вокзал Симферополя в 9:25 по московскому времени. Таким образом, путь в 2731 км был преодолён за 43,5 часа.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Сергей Мальгавко/ТАСС

Макс Ветров/РИА Новости

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Константин Михальчевский/РИА Новости

Сергей Мальгавко/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Кот Моста/vk.com

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