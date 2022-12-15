Приборы на корабле «Союз МС-22» могут выйти из строя из-за аварии РИА Новости: приборы на корабле «Союз МС-22» могут выйти из строя из-за аварии в системе

Фото: Роскосмос

Приборы на корабле «Союз МС-22» могут выйти из строя из-за аварии в системе терморегулирования корабля, сообщил РИА Новости информированный источник. По его словам, специалисты Роскосмоса думают над тем, как обеспечить приемлемый тепловой режим работы приборов на корабле.

Авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность. В результате приборы корабля могут выйти из строя — он будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли, — пояснил собеседник агентства.

В Роскосмосе также уточнили, что внешняя обшивка корабля, по предварительной информации, была повреждена 15 декабря. На данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж находится в безопасности. После анализа ситуации специалисты на Земле и члены экипажа российского сегмента МКС решат, что делать дальше.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно ранее из переговоров экипажа с наземными службами. Сообщалось, что из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции.