«При Сталине ее покрошили»: писатель развеял миф о работе разведки СССР Писатель Любимов: советская разведка никогда не занималась репрессиями

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Михаил Любимов

Обвинения в причастности к репрессиям, которые порой звучат в адрес советской разведки, не имеют под собой оснований, сказал NEWS.ru писатель и бывший разведчик Михаил Любимов. По его словам, разведуправление КГБ никогда не имело отношения к подобным действиям.

Мне неприятно смотреть фильмы, в которых сотрудников комитета показывают какими-то идиотами и уродами. Разведка вообще не занималась никакими репрессиями. Наоборот, при Сталине ее покрошили на 70%. Разведка всегда страдала, — отметил он.

По словам Любимова, сегодня справедливость в отношении разведки наконец восстанавливается. Себя он назвал «дитятей ХХ съезда КПСС», на котором осудили культ личности и косвенно идеологическое наследие Иосифа Сталина.

Я — дитя XX съезда КПСС. После съезда мы резко осуждали репрессии и культ личности Сталина. Собственно говоря, весь КГБ до ельцинской революции 1991 года стоял на таких позициях, — подчеркнул он.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в современных условиях ведомство должно постоянно развивать свой кадровый потенциал, внедрять новые методики и использовать новые технологии. Он добавил, что задача СВР состоит в постоянном обеспечении руководства страны закрытой информацией, чтобы оно могло принимать решения стратегического и тактического характера.