При пожаре в Новосибирске погибли два человека и пятеро пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 24 февраля начался пожар на четвертом этаже пятиэтажного дома в Дзержинском районе Новосибирска по улице Адриена Лежена, информирует МЧС РФ по Новосибирской области. Пожарные расчеты за 50 минут ликвидировали открытое горение на 40 квадратных метрах, квартира горела по всей площади, сообщила пресс-служба ведомства. Погибли два человека и еще пятеро пострадали, пожарные спасли девять человек, уточнили в МЧС.

Из них семья — двое взрослых и двое детей — не пострадали. Остальным пятерым жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации, — говорится в сообщении ведомства.

До прибытия пожарных 17 человек эвакуировались самостоятельно, добавил главк МЧС. Они не пострадали и были направлены в пункт временного размещения на базе детского сада.

Ранее в Новосибирске сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В тушении были задействованы от МЧС 51 человек и 14 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания к работам привлекали пожарный поезд.