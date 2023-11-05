При обстреле ДНР ВСУ погиб ребенок Котенок: ВСУ нанесли удар по Докучаевску в ДНР

Фото: t.me/dokuchonlain

ВСУ нанесли удар по Докучаевску в ДНР, сообщил в Telegram военкор Юрий Котенок. По его данным, в результате атаки погиб восьмилетний ребенок. Еще четыре мирных жителя ранены. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Укронацисты сегодня обстреляли Докучаевск (ДНР). Били из РСЗО по жилым домам. В результате удара погиб 8-летний ребенок. Еще четыре мирных жителя ранены, — написал военкор.

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеоотчет представителя Следственного комитета (СК) РФ о последствиях обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ. Согласно опубликованным данным, от украинских атак пострадала Горловка, а также Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка.

Военкор Александр Коц поделился историей из Донецка, иллюстрирующей привычку города жить под постоянными обстрелами. Городская зарисовка развернулась на автозаправке, обложенной мешками с песком.

Коц рассказал, что стал свидетелем разговора кассира с матерью. Мужчина уговаривал ее выезжать из-под обстрелов, но та отказывалась. Когда разговор завершился, в магазин зашел заправщик. Выйдя на улицу, Коц услышал, как «звонко громыхнуло где-то». Оглянувшись, он увидел, что прохожие совсем не обратили внимания на взрыв.