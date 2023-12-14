Президентский сайт Kremlin.ru работает с перебоями

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В работе вебсайта Kremlin.ru наблюдаются перебои, пользователи Сети сообщают о невозможности загрузить главную страницу. Хуже всего сайт работает при попытке его открытия с персонального компьютера, со смартфонов он функционирует лучше, заметил Telegram-канал Baza. Предварительно, сайт подвергся хакерской атаке.

14 декабря 2023 года состоится эфир телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. Президент РФ в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России.

Ранее сообщалось, что 13 ноября в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Проблему в работе приложения подтвердили сотрудники горячей линии. Что стало причиной технических неполадок, неизвестно.

До этого пользователи Telegram в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа два дня подряд жаловались на сбои в работе мессенджера. За 31 октября было зарегистрировано 24 тысячи жалоб.

Ранее хакеры опубликовали в Сети секретные данные о военных и разведывательных объектах Великобритании. Так, в открытом доступе оказались документы, при помощи которых можно проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, а также в лабораторию химического оружия Porton Down.