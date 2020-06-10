Президента Белоруссии ждут на параде Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/1db69a02-ab11-11ea-bd11-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидают на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, — цитирует РИА Новости Руденко.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал страны, подтвердившие визит своих представителей в Москву на парад Победы. Это Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Сербия и Хорватия. В числе приглашённых представитель Кремля назвал и лидеров частично признанных республик — Абхазии и Южной Осетии (официально это регионы Грузии). При этом Песков отметил, что ряд лидеров других стран также получили приглашение, Россия ожидает от них подтверждения «со дня на день».

Президента Украины Владимира Зеленского Кремль не пригласил. По словам Пескова, это связано с тем, что Киев вышел из СНГ и «ни разу не сигнализировал о своём желании разделить радость от праздника Победы».