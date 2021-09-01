Путин объяснил, почему нужно было отстоять Ленинград во время войны

Президент России Владимир Путин раскритиковал позицию о ненужности обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Нельзя позволять «болтунам» заявлять, что СССР следовало сдать город нацистам, заявил глава государства на встрече со школьниками во Владивостоке. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Российский лидер подчеркнул: победа советского народа против нацизма стала одним из самых ярких и значимых событий прошлого столетия.

Если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой, — высказался Путин.

Он добавил, что западноевропейские народы, порабощённые гитлеровской Германией, имели шанс на существование, поскольку они воспринимались нацистами «более или менее как свои генетически». Русский народ, подчеркнул президент, подлежал в этих условиях уничтожению.

Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше, — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин оценил численность россиян, которая могла бы быть, если бы в XX веке не произошло двух распадов страны. По некоторым оценкам, население России сейчас достигло бы 500 млн человек.