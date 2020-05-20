Президент поручил проработать механизмы поставок рыбы по Севморпути

https://static.news.ru/photo/d673f0ac-9a9b-11ea-b28e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 20 мая во время совещания по вопросам сельского хозяйства поручил проработать возможности поставок камчатской рыбы в центральные регионы страны по Северному морскому пути.

Во время совещания по данному вопросу высказался губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его словам, в пик путины во Владивостоке происходят задержки. Увеличение времени на выгрузку и обработку продукции — это один из факторов отказа компаний от промышленных поставок на внутренний рынок. Как отметил Солодов, более активное использование Севморпути могло бы стать решением проблемы.

Его слова подтвердил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он сказал, что масштабы задач, о которых говорил Солодов, могут быть решены своими мощностями. Как заявил Лихачёв, в год могут быть самостоятельно запущены до четырёх рейсов. Глава Росатома заметил, что первый экспериментальный проплыв в прошлом году как раз от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга уже состоялся.

Президент одобрил идею об использовании Севморпути для поставок рыбы.

Давайте проработаем. Там нужно не только ваше участие, но и участие главы РЖД. Всё равно обслуживание в портах должно быть соответствующе налажено, — приводит слова Путина РИА Новости.

Как ранее писалNEWS.ru, набранную динамику в развитии агропромышленного комплекса РФ необходимо сохранить в непростых условиях, заявил президент.