Президент подписал закон о присяге для росгвардейцев

https://static.news.ru/photo/d27d7a78-ca92-11ea-a6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал закон о присяге для новых сотрудников Росгвардии. Согласно документу, приносить её будут бойцы, имеющие специальные звания полиции.

Путин подписал закон, в котором говорится, что к присяге приводится сотрудник, впервые поступивший на службу в Росгвардию. Процесс традиционно сопровождается организацией торжественной обстановки. Присяга даётся перед государственным флагом РФ.

Военнослужащие в России приносят присягу в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Для сотрудников ведомств со специальными званиями она предусмотрена отдельными законами. Торжественный ритуал не был частью профильной нормы при создании Росгвардии.

Также в подписанном президентом указе приводится текст присяги. Сотрудник во время торжественного ритуала клянётся при осуществлении полномочий уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, быть мужественным, честным, бдительным, не щадить свою жизнь в борьбе с преступностью и не только. Полный текст закона опубликовали на официальном портале правовой информации.

7 июля Госдума приняла законопроект, который вводит присягу для новых сотрудников Росгвардии. Документ был принят во втором и третьем чтениях. Его авторами стали председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Как ранее передавал NEWS.ru, 15 июля Совет Федерации поддержал закон, который подразумевает введение присяги для сотрудников Росгвардии, а также устанавливает порядок её принесения.