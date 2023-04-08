Президент Курчатовского института уличил американцев в скудоумии Михаил Ковальчук: США при покупке российских двигателей РД-180 не разгадали рецепт сплава

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

США при покупке российских ракетных двигателей РД-180 так и не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены. Об этом сообщил в ходе лекции в Политехническом университете имени Петра Великого президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что сложности с созданием сплавов характерны не только для космической, но и для авиастроительной отрасли.

До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, <...> мы их продаем много лет. Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут, — сказал Ковальчук.

Он также подчеркнул, что сложности при создании сплавов в том числе ограничивают количество стран, которые имеют возможность производить двигатели для истребителей.

Ранее исполнительный директор United Launch Alliance (ULA), который является эксплуатантом российских двигателей РД-180, Тори Бруно заявил, что мировой рынок испытывает дефицит ракет для запуска спутников из-за ухода с него России. Он отметил, что ситуация с нехваткой пусковых мощностей наблюдается впервые за последние 30 лет.

В июне 2022 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост главы Роскосмоса, сообщил, что у Соединенных Штатов Америки осталось только четыре российских двигателя РД-181 для ракет Antares, при помощи которых к Международной космической станции (МКС) запускают грузовые корабли Cygnus. По его словам, такого количества двигателей хватит только для двух запусков кораблей.