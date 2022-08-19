Президент Казахстана прибыл в Сочи на встречу с Путиным

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы. Он проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Сочи (Российская Федерация). В рамках визита Глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе переговоров главы государств обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества. Кроме того, будет затронута тема двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств (СНГ), в котором Казахстан председательствует в этом году.

В начале августа в Сочи Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более четырех часов. В ходе беседы они договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.