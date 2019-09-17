https://static.news.ru/photo/3a5dc5de-d913-11e9-b38b-fa163e074e61_660.jpgФото: Li Muzi/Global Look Press
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что страна должна самостоятельно вести переговоры с Россией и занимать такую же позицию относительно диалога с другими союзниками и партнёрами.
По её словам, в настоящее время государство может высказать своё мнение относительно происходящего в РФ с заметно усиленных позиций, особенно после визита в Москву и встречи с Владимиром Путиным.
Сегодня я чувствую, что поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в РФ и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наше мнение — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций, — приводит слова эстонского лидера портал ERR.
Ранее, как писал News.ru, Кальюлайд пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Таллин с официальным визитом.