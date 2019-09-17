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Третья взлётно-посадочная полоса в московском международном аэропорту Шереметьево откроется 19 сентября 2019 года. ВПП-3 начали строить в 2009 году и должны были ввести в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как передаёт ТАСС, Минтранс РФ утверждает, что ввод в эксплуатацию новой ВПП увеличит количество взлётно-посадочных операций (ВПО) с 70 до 100 в час. Между тем официальный сайт Шереметьево приводит другие...