Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва, 2017 год
7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 71 год. Он более 23 лет находится на вершине государственной власти, определяя внутреннюю и внешнюю политику страны. Вне зависимости от отношения к нему и противники, и сторонники российского президента сходятся во мнении: Путин был и остается одним из самых авторитетных и влиятельных лидеров мира.
Личная жизнь Владимира Путина, бывшего офицера спецслужб, после развода с его супругой Людмилой скрыта от посторонних глаз. Чаще всего президент России попадает в объективы камер в официальной обстановке, но есть и исключения: фото Путина на рыбалке, татами и катке, за рулем различных авто, во время экспедиции к подлодке и во время отдыха облетели все мировые СМИ.
Неформальные фото Путина на рыбалке, в воздухе, во время отдыха — в галерее NEWS.ru.
Фото: kremlin.ru
Во время научного эксперимента в рамках проекта «Полёт надежды», 2012 год
Фото: kremlin.ru
Во время научного эксперимента в рамках проекта «Полёт надежды», 2012 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в тренировке сборной России по дзюдо, 2016 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в тренировке сборной России по дзюдо, 2016 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в тренировочной игре в хоккей, 2019 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в тренировочной игре в хоккей, 2019 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провёл выходные в Тыве, 2018 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провёл выходные в Тыве, 2018 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на горнолыжном курорте, 2019 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на горнолыжном курорте, 2019 год
Фото: kremlin.ru
Прибытие в Грозный на истребителе «Су-27», 2000 год
Фото: kremlin.ru
Прибытие в Грозный на истребителе «Су-27», 2000 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провёл выходные в Тыве, 2018 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провёл выходные в Тыве, 2018 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во время экспедиции к подлодке, погибшей в годы Великой Отечественной войны, 2019 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во время экспедиции к подлодке, погибшей в годы Великой Отечественной войны, 2019 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во время наблюдения за боевыми учениями Северного флота с борта атомного подводного ракетоносца «Карелия», 2000 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во время наблюдения за боевыми учениями Северного флота с борта атомного подводного ракетоносца «Карелия», 2000 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин проехал по отремонтированной автомобильной полосе Крымского моста, 2022 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин проехал по отремонтированной автомобильной полосе Крымского моста, 2022 год
Фото: kremlin.ru
С игуменом Валаамского Спасо-Преображенского монастыря архимандритом Панкратием во время осмотра обители, 2001 год
Фото: kremlin.ru
С игуменом Валаамского Спасо-Преображенского монастыря архимандритом Панкратием во время осмотра обители, 2001 год
Фото: kremlin.ru
Собаку Юмэ породы акита-ину Владимиру Путину в июле 2012 года подарили власти японской префектуры Акита, 2016 год
Фото: kremlin.ru
Собаку Юмэ породы акита-ину Владимиру Путину в июле 2012 года подарили власти японской префектуры Акита, 2016 год
Фото: kremlin.ru
После окончания полёта на стратегическом бомбардировщике Ту-160, 2005 год
Фото: kremlin.ru
После окончания полёта на стратегическом бомбардировщике Ту-160, 2005 год
Фото: kremlin.ru
В ходе посещения Коневского Рождество-Богородичного монастыря, 2021 год
Фото: kremlin.ru
В ходе посещения Коневского Рождество-Богородичного монастыря, 2021 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста, 2018 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста, 2018 год
Фото: kremlin.ru
По пути на авиабазу Хмеймим в Сирии, 2017 год
Фото: kremlin.ru
По пути на авиабазу Хмеймим в Сирии, 2017 год
Фото: kremlin.ru
Посещение байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», 2019 год
Фото: kremlin.ru
Посещение байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», 2019 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин встретился с девочкой – пациенткой центра детской онкологии, 2012 год
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин встретился с девочкой – пациенткой центра детской онкологии, 2012 год
Фото: kremlin.ru
В ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, 2020 год
Фото: kremlin.ru
В ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, 2020 год
Фото: kremlin.ru
Во время посещения государственного природного заповедника «Оренбургский», 2016 год
Фото: kremlin.ru
Во время посещения государственного природного заповедника «Оренбургский», 2016 год