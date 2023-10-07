Президент бьет, рыбачит, рулит: неформальные фото Путина в разные годы Опубликованы неформальные фото Владимира Путина по случаю его 71-летия

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва, 2017 год

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 71 год. Он более 23 лет находится на вершине государственной власти, определяя внутреннюю и внешнюю политику страны. Вне зависимости от отношения к нему и противники, и сторонники российского президента сходятся во мнении: Путин был и остается одним из самых авторитетных и влиятельных лидеров мира.

Личная жизнь Владимира Путина, бывшего офицера спецслужб, после развода с его супругой Людмилой скрыта от посторонних глаз. Чаще всего президент России попадает в объективы камер в официальной обстановке, но есть и исключения: фото Путина на рыбалке, татами и катке, за рулем различных авто, во время экспедиции к подлодке и во время отдыха облетели все мировые СМИ.

Неформальные фото Путина на рыбалке, в воздухе, во время отдыха — в галерее NEWS.ru.